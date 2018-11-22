Общество

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем
Коммерсантъ
03:12

ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. К ним могут отнести фенобарбитал или димедрол.
Коммерсантъ03:12
с чего всё началось

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление фенобарбитала или димедрола за рулем

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление фенобарбитала или димедрола за рулем Водителей, возможно, будут наказывать за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, например фенобарбитала или димедрола. ГИБДД и Минздрав начали подготовку соответствующих поправок к КоАП.
Коммерсантъвчера в 17:01

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Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю

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ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем

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Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю

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ГИБДД и Минздрав начали готовить поправки с запретом употреблять «одурманивающие» лекарства

Интерфаксвчера в 22:30

В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

RT на русскомвчера в 13:02
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Роскомнадзор объяснил претензии к Дудю из-за ненормативной лексики

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Роскачество провело исследование туалетной бумаги

Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок и проверили их по 64 показателям качества и безопасности.
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Pussy Riot обжаловали в ЕСПЧ аресты за акцию в финале ЧМ-2018

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Синоптики пообещали москвичам морозы до -12 градусов

21 ноября синоптики сообщили, что на Центральную Россию надвигается снежный шторм из Сибири. Из-за него возникнет также сильный ветер.
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Китайские магазины сняли с продаж товары Dolce & Gabbana

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Обновлено в 05:34
Общество

МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта

Согласно действующему законодательству максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца.
Обновлено в 05:32
Общество

В Омске проверят школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай

Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарных норм после размещенного в интернете видеоролика, на котором старшеклассники одной из школ в Омской области выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в школьной столовой.
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Предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.
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Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

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Контрольно-счетная палата проверит стадион «Санкт-Петербург»

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