Здоровье
В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикамРИА Новости01:49
В ГИБДД намерены приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению.
РИА Новости01:49
с чего всё началось
В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.RT на русскомвчера в 13:02
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ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление фенобарбитала или димедрола за рулем
Коммерсантъвчера в 17:01
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