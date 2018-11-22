Здоровье

В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
РИА Новости
01:49

В ГИБДД намерены приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению.
РИА Новости01:49
с чего всё началось

В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.
RT на русскомвчера в 13:02

Подробнее о событии

В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

РИА Новости01:49

ГИБДД и Минздрав начали готовить поправки о запрете приема демидрола за рулем

Ведомости01:42

ГИБДД предложила штрафовать за употребление димедрола за рулем

РБК01:38

В ГИБДД предложили приравнять ряд лекарств к алкоголю

Известия00:25

ГИБДД и Минздрав начали готовить поправки с запретом употреблять «одурманивающие» лекарства

Интерфаксвчера в 22:30

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление фенобарбитала или димедрола за рулем

Коммерсантъвчера в 17:01

В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

RT на русскомвчера в 13:02
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Здоровье

Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий

За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий.
Обновлено в 02:09
Здоровье

CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина

Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о сибирской язве в Уганде

Роспотребнадзор предупредил о зафиксированных случаях заболевания человека сибирской язвой в Уганде и рекомендовал учитывать данную информацию при планировании поездок россиян, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:24
Здоровье

В Госдуме предложили приравнять колбасу к сигаретам

Специалисты предложили ввести акцизы в размере 160 рублей за один килограмм колбасы, сосисок или бекона.
Обновлено в 01:43
Здоровье

В Геленджике провели первую операцию по удалению поджелудочной железы

В Геленджике впервые провели операцию по полному удалению поджелудочной железы.
Обновлено в 01:27
Здоровье

У иностранного студента в Казани обнаружили закрытую форму туберкулеза

В министерстве здравоохранения Татарстана зафиксировали случай закрытой формы туберкулеза легких у иностранного студента в столице республики.
Обновлено в 01:55
Здоровье

Врачи заявили о стремительном росте числа психбольных в России

Врачи говорят, что опасность психрасстройства в его непредсказуемости.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Более 92% россиян обращались за медпомощью по полису ОМС

Подавляющее большинство россиян — 92% — пользуются полюсом обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 01:51
Здоровье

Астму у детей в Подмосковье начали лечить с помощью генной инженерии

"В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД) впервые в Подмосковье при лечении средних и тяжелых форм бронхиальной астмы теперь применяют самые современные технологии генно-инженерной биотерапии", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Красноярцам рекомендовали бороться с гриппом с помощью чеснока и хрена

В Красноярском крае привито более миллиона человек. Большая часть вакцины против гриппа приобретена за счёт средств федерального бюджета.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Запрет на курение снизил риск инфарктов и инсультов

Запрет на курение в общественных местах приносит даже больше пользы, чем считали ученые.
Обновлено вчера в 16:19
Здоровье

На Камчатке школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

По сведениям информагентства, уже сегодня в связи с карантином отменены занятия в шести классах. Завтра будет закрыта вся школа.
Обновлено в 01:25
Здоровье

Врач-дефектолог из Волгограда попыталась развеять мифы о ДПЦ

Стоит и самим всегда быть в курсе новостей о методах реабилитации ДЦП, чтобы понимать, о чем говорит врач.
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье

На Кубани почти завершили вакцинацию населения против гриппа

Напомним, что на Кубани прививки от гриппа ставят до 1 декабря.
Обновлено в 01:13
Здоровье

В Петербурге стартовал первый российский проект мобильной помощи для людей с ВИЧ

В Петербурге стартовал первый в России проект мобильной помощи людям с ВИЧ, которые в силу различных жизненных обстоятельств не могут добраться до медицинских учреждений самостоятельно.
Обновлено в 02:15
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