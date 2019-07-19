Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогахТАСС вчера в 13:24
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, эту проблему можно решить с помощью разделений потоков транспорта.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Выезд на встречку назвали главной причиной гибели людей на российских дорогах
Телеканал 360°вчера в 14:11
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Армия и оружие
В США задумались о снижении призывного возраста
В США обсуждают возможность снижения призывного возраста до 16 лет, пишет The Washington Times.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке
Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Муж Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов рассказал о состоянии травмированной супруги.
Обновлено в 04:46
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства
Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя
Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Первый энергоблок на Калининской АЭС включили после замыкания
18 июля на Калининской АЭС из-за короткого замыкания отключились высоковольтные линии электропередач, после чего прекратилась работа трех энергоблоков из четырех.
Обновлено в 01:49
Культура
Украденную немецким военным картину вернули в Италию
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Украинский моряк после запоя прыгнул за борт и поплыл в Россию
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Израиль начал угрожать России в Сирии
В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
Обновлено в 02:41
Футбол
Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года
Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
Обновлено вчера в 17:48
Авто
Honda отзывает с китайского рынка почти сто тысяч автомобилей
Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки
Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Гаджеты
Топ-менеджеры покидают Xiaomi
Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.
Обновлено в 01:00
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено вчера в 06:26