Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогахТАСС вчера в 13:24
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, эту проблему можно решить с помощью разделений потоков транспорта.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Выезд на встречку назвали главной причиной гибели людей на российских дорогах
Телеканал 360°вчера в 14:11
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Технологии
США могут запретить Huawei покупать американские патенты
18 июля сенаторы США представили законопроект, который запрещает Huawei покупать или продавать американские патенты, – сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 02:31
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Технологии
Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск
Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота Североморск от учебного удара с воздуха.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке
С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Возможности США разочаровали участника высадки на Луну
Участник первого пилотируемого лунного полёта Базз Олдрин разочарован нынешними возможностями Вашингтона по освоению спутника Земли.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Обновлено в 05:58
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Спорт
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли квалификацию на ЧМ-2019
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Кино
Из кино в оперу: неожиданные работы Аллена, Кончаловского, Сокурова
Аллен уделил много внимания второстепенным деталям. Постановка имела большой успех.
Обновлено в 05:31
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено 18 июля в 13:36
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Арсенал» в матче молодежного первенства
Сегодня, 20 июля, «Крылья Советов» обыграли тульский «Арсенал» в домашнем матче 2-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 05:36
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Футбол
Ибрагимович послал тренера соперника после матча MLS
Обновлено в 05:01
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда
Хакерам удалось взломать электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»
Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено 18 июля в 13:47
Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19