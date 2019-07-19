Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогахТАСС вчера в 13:24

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, эту проблему можно решить с помощью разделений потоков транспорта.
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В ГИБДД назвали основную причину ДТП со смертельным исходом

RT на русскомвчера в 21:22

ГИБДД назвала главную причину гибели людей на дорогах РФ

News.ruвчера в 13:41

В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах

РИА Новостивчера в 18:12

Выезд на встречку назвали главной причиной гибели людей на российских дорогах

Телеканал 360°вчера в 14:11

В ГИБДД назвали главную причину гибели людей в ДТП

URA.Ruвчера в 18:45

В ГИБДД назвали главную причину смертельных ДТП в России

DP.RUвчера в 13:27

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ТАССвчера в 13:24
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей

Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Футбол

«Локомотив» заключил новое соглашение с Гильерме

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме продлил соглашение с «железнодорожниками» на 3 года.
Обновлено вчера в 11:04
Единоборства

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

Обновлено в 02:36
Политика

Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту

19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног

На снимке запечатлены колени Лободы крупным планом. Можно увидеть, что ноги певицы имеют синий цвет из-за огромных гематом.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера

По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 02:06
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге

Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

В Амурской области в ДТП пострадали девять человек

В Амурской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.
Обновлено в 02:46
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется 2020 году

Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.
Обновлено в 02:49
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Аварийная посадка самолета в океан у пляжа попала на видео

Обновлено в 03:21
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции пройдет в столице

С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки

Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Обновлено в 03:00
Общество

Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия»

История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера.
Обновлено в 01:08
Футбол

«Гэлакси» переиграл «Лос-Анджелес» в MLS с хет-триком Ибрагимовича

Обновлено в 03:13
Политика

Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Под Волгоградом подросток на машине отца сбил четырехлетнего ребенка

Четырехлетний мальчик госпитализирован после наезда на него подростка на самовольно взятой у отца машине в Волгоградской области, сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 02:35
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