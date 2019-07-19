Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогахТАСС вчера в 13:24

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, эту проблему можно решить с помощью разделений потоков транспорта.
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В ГИБДД назвали основную причину ДТП со смертельным исходом

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В ГИБДД назвали главную причину гибели людей в ДТП

URA.Ruвчера в 18:45

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ТАССвчера в 13:24

Выезд на встречку назвали главной причиной гибели людей на российских дорогах

Телеканал 360°вчера в 14:11

ГИБДД назвала главную причину гибели людей на дорогах РФ

News.ruвчера в 13:41

В ГИБДД назвали главную причину смертельных ДТП в России

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В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах

РИА Новостивчера в 18:12
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
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СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Армия и оружие

Неизвестный беспилотник нанес авиаудар по базе иракского ополчения

Беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности атаковал позиции членов шиитского народного ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», передает РИА Новости.
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Политика

В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций

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Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

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Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
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Наука

Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз

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Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Политика

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Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
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Путин рассказал о своем президентстве

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 16:31
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Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге

Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
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Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете

Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.
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Здоровье

Тюменка обвинила врачей в неоказании помощи её отцу

По словам женщины, бригада скорой помощи ехала к её отцу слишком долго, а в больнице ему не оказали необходимую помощь, отправив лечить серьёзное заболевание в городскую поликлинику.
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

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Наркобарона «Коротышку» перевели в тюрьму самого строгого режима

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Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки

Победный мяч себе в актив занес форвард Багдад Бунедж. В свою очередь, вратарь сборной Алжира Раис МБоли был признан лучшим игроком финала.
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Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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