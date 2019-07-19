ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, эту проблему можно решить с помощью разделений потоков транспорта.

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

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