Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогахТАСС вчера в 13:24
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, эту проблему можно решить с помощью разделений потоков транспорта.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Выезд на встречку назвали главной причиной гибели людей на российских дорогах
Телеканал 360°вчера в 14:11
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:05, Вашингтон
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области будут ускорены
Обновлено 18 июля в 18:40
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой решила стать певицей
Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна записывает свою дебютную композицию.
Обновлено в 02:29
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян
Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:42
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко раскрыла тайну связи Леди Гага и Брэдли Купера
Эвелина Хромченко уверена, что Леди Гага преуспела в «разрушении» союза Ирины Шейк и Брэдли Купера благодаря своему сходству с мамой актера.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты
Индийский рынок серверов обрушился на 16,2%
Продажи серверов в Индии в годовом выражении сократились на 16,2%. В первом квартале 2019 года объем рынка составил 298,0 млн долларов, тогда как год назад он был равен 355,8 млн долларов.
Обновлено в 03:48
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году
Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 06:07
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31