Транспорт

В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото
Российская газета
вчера в 10:27

В ГИБДД в тестовом режиме запустили систему по определению по фотографиям водителей данных о наличии у них прав. Ведомство закупило и направило по территориям 21,7 тысячи планшетов, с помощью которых осуществляется такая проверка. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, чьи слова приводит ТАСС.
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