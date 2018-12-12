Софт сравнивает сделанную фотографию с фото из базы данных Госавтоинспекции (водитель, напомним, фотографируется при получении прав), после чего инспектор понимает, с кем он общается.

с чего всё началось

В ГИБДД в тестовом режиме запустили систему по определению по фотографиям водителей данных о наличии у них прав. Ведомство закупило и направило по территориям 21,7 тысячи планшетов, с помощью которых осуществляется такая проверка. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, чьи слова приводит ТАСС.

В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото

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