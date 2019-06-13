Общество
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контентаРИА Новости 12:07
В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
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Музыка
Майли Сайрус выпустила клип к сериалу «Черное зеркало»
Обновлено в 13:50
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Наука
Ученые: Пол влияет на связь веса и детской депрессии
Ученые установили, что пол ребенка оказывает влияние на связь веса и детской депрессии.
Обновлено в 10:45
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Космос
Запуск обсерватории «Спектр-РГ» застрахуют за 752 млн рублей
Обновлено 11 июня в 06:08
Происшествия
Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье
Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Дождь .
Обновлено в 06:49
Кино
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Обновлено в 18:06
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на проезд в плацкарте
В конце мая сообщалось, что ФАС в ответ на запрос Общероссийского объединения пассажиров о росте цен на проезд в плацкартных вагонах будет разбираться по каждому маршруту.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Комплекс «Житель» использован для борьбы с БПЛА
В Бурятии военнослужащими ВВО был впервые опробован в работе комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель». Назначение системы – борьба с БПЛА.
Обновлено в 01:52
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Исполнительница рассталась с супругом Владом Соколовским прошлым летом. После разрыва Рита Дакота впала в депрессию.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Москве мотоциклист сбил пешехода
Автоавария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на юге Москвы, оба участника ДТП погибли.
Обновлено в 14:42
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции.
Обновлено в 17:02
Общество
Южно-Сахалинск потратит 148 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города
От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено вчера в 20:28
Гаджеты
Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня
Обновлено в 09:30
Происшествия
Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды
Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
Обновлено в 08:55
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47