Общество

В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контентаРИА Новости 12:07

В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
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По рунету ударят рублем

Коммерсантъ15:39

Мессенджерам могут грозить миллионные штрафы за повторные нарушения

РИА Новости13:45

В Думе предложили повысить до 2 млн руб. штрафы за повторные нарушения мессенджеров

Интерфакс10:08

В Госдуму внесен проект о штрафах до 18 млн руб. за неисполнение требований по локализации баз данных

Агентство Москва09:19

В СФ поддержали введение штрафов до 18 млн рублей за хранение данных россиян за рубежом

ТАСС11:43

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян до ₽18 млн

РБК10:38

Штраф за хранение за рубежом личных данных граждан РФ может вырасти до 18 млн рублей

Говорит Москва09:26
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина снялась с «беременным» животом

Обновлено в 05:23
Политика

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Гаджеты

Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки

Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Экономика

В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Здоровье

Пластические хирурги обсудили «за» и «против» закона о пластике

Новый закон, направленный на ужесточение требований к сфере оказания услуг пластической хирургии, обсудили сегодня, 13 июня, на площадке «АиФ-Челябинск» представители клиник пластической хирургии, управления Росздравнадзора и УФАС.
Обновлено в 06:13
Общество

Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные

Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему

Американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 11:39
Экономика

Россияне на 20% чаще стали обращаться за займами в МФО - исследование

Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Космос

Астронавт НАСА обнародовала снимок «сестры» Земли

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
Происшествия

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.
Обновлено в 20:51
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика

В МИД рассказали об увеличении количества российских туристов в Грузии

Количество российских путешественников в Грузии в 2019 году, судя по текущей статистике, превысит показатель 2018 года, составивший 1,5 миллиона человек.
Обновлено в 19:30
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Общество

Сколько российских семей живут за чертой бедности, рассказала Голикова

Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено в 13:41
Гаджеты

Vivo Z1 Pro получит врезанную в экран камеру и мощный аккумулятор

Есть предположение, что Vivo Z1 Pro может оказаться переименованным Vivo Z5x.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

В столице простились со звездой «Голоса» Алексеем Сафиулиным

Обновлено в 07:23
Политика

Российским судьям повысят зарплаты

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

США направили эсминец в Оманский залив

США отправили эсминец USS Mason в район Оманского залива, где накануне потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям.
Обновлено в 20:28
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка

В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Наука

Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток

Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Футбол

Клуб АПЛ собирается пригласить Рибери

Английский "Шеффилд Юнайтед", который новый сезон начнет в Премьер-Лиге, заинтересован в услугах 36-летнего вингера Франка Рибери.
Обновлено в 15:47
Транспорт

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Политика

Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа

Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Обновлено в 18:47
Космос

НЛО заметили в Польше над городом Мерошув

В сети появилось видео, в котором хорошо видно неопознанный беспилотник. Кадры НЛО были сняты в Польше, в городе Мерошув.
Обновлено в 09:50
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