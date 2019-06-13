Общество
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контентаРИА Новости 12:07
В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
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Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Обновлено в 05:23
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Политика
Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Здоровье
Пластические хирурги обсудили «за» и «против» закона о пластике
Новый закон, направленный на ужесточение требований к сфере оказания услуг пластической хирургии, обсудили сегодня, 13 июня, на площадке «АиФ-Челябинск» представители клиник пластической хирургии, управления Росздравнадзора и УФАС.
Обновлено в 06:13
Общество
Росстат заставит предприятия расплачиваться за неточные данные
Законопроект, позволяющий штрафовать компании на сумму до 150 тыс. рублей за недостоверную или не вовремя поданную отчетность, подготовил Росстат.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему
Американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 11:39
Экономика
Россияне на 20% чаще стали обращаться за займами в МФО - исследование
Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Космос
Астронавт НАСА обнародовала снимок «сестры» Земли
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.
Обновлено в 20:51
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
В МИД рассказали об увеличении количества российских туристов в Грузии
Количество российских путешественников в Грузии в 2019 году, судя по текущей статистике, превысит показатель 2018 года, составивший 1,5 миллиона человек.
Обновлено в 19:30
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Общество
Сколько российских семей живут за чертой бедности, рассказала Голикова
Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Vivo Z1 Pro получит врезанную в экран камеру и мощный аккумулятор
Есть предположение, что Vivo Z1 Pro может оказаться переименованным Vivo Z5x.
Обновлено в 16:29
Политика
Российским судьям повысят зарплаты
"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
США направили эсминец в Оманский залив
США отправили эсминец USS Mason в район Оманского залива, где накануне потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям.
Обновлено в 20:28
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка
В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Наука
Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Футбол
Клуб АПЛ собирается пригласить Рибери
Английский "Шеффилд Юнайтед", который новый сезон начнет в Премьер-Лиге, заинтересован в услугах 36-летнего вингера Франка Рибери.
Обновлено в 15:47
Транспорт
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Политика
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Обновлено в 18:47
Космос
НЛО заметили в Польше над городом Мерошув
В сети появилось видео, в котором хорошо видно неопознанный беспилотник. Кадры НЛО были сняты в Польше, в городе Мерошув.
Обновлено в 09:50