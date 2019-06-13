В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контентаРИА Новости 12:07

В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.

В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента

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