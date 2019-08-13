Политика

В ГД сочли политизированным указ Зеленского о гражданстве для россиянRT на русском вчера в 06:39

Ранее Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям». Соответствующий законопроект было поручено разработать правительству.
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В ГД сочли политизированным указ Зеленского о гражданстве для россиян

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
RT на русскомвчера в 06:39

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Спикер Госдумы прокомментировал указ Зеленского о гражданстве

РЕН ТВвчера в 16:48

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

РИА Новостивчера в 16:17

Что стоит за указом Зеленского о гражданстве для россиян

Rambler News Serviceвчера в 06:52

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

RT на русскомвчера в 16:16

«Политическая незрелость». Эксперт — об указе Зеленского упростить получение украинского гражданства для россиян

Телеканал 360°вчера в 12:51

Эксперт оценил указ Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян

Москва 24вчера в 10:27

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Московский Комсомолецвчера в 14:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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Рождаемость в России резко упала

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
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Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
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Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
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В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО

Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
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Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
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Банкротство Антипинского НПЗ названо «крупнейшим в стране»

Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны».
Обновлено в 07:19
Технологии

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО

Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
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Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
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Авто

Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX

Японский автопроизводитель анонсировал дебют нового Acura Type S, который будет представлен пока в виде концепта, демонстрирующего дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 00:59
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Политика

Трамп подсчитал свои убытки из-за президентства

Президент США Дональд Трамп утверждает, что потерял до 5 млрд долларов в результате избрания главой государства.
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Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей

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Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
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Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
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Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
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Прохоров может продать «Бруклин» за рекордную сумму

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Угрозы «пузыря» в потребительском кредитовании Сбербанк не видит

Исследование вопроса о «пузыре» на рынке потребительского кредитование не выявило угроз, сообщила пресс-служба Сбербанка 14 августа на сайте банка.
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Песков: Пожарные в Сибири работают до «седьмого пота»

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«Союзмультфильм» посвятит короткометражку Эдуарду Успенскому

Студия «Союзмультфильм» посвятит короткометражный фильм памяти писателя Эдуарда Успенского. Авторский мультфильм получит название «Переезд».
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Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

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Армен Джигарханян госпитализирован

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Катя Лель вылечила руками знакомую после серьезной травмы

Певица помогла костюмеру избежать серьезного хирургического вмешательства.
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Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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