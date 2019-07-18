Экономика

В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль 12:02

В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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В Думу внесли проект об увеличении страховых выплат по отдельным вкладам до 10 млн рублей

ТАСС10:27

Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД

Говорит Москва10:48

В ГД внесли проект о повышении размера страховки по вкладам в ряде случаев

РИА Новости10:44

Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в отдельных случаях внесен в ГД

Дума ТВ10:31

В Госдуме предложили повысить сумму страховки на часть вкладов до ₽10 млн

РБК10:58

В Госдуму внесен проект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере

Агентство Москва10:00

Законопроект об увеличении страховки вкладов до 10 млн рублей внесен в ГД

REGNUM10:16
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:25, Вашингтон
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Путин высказался об урегулировании в Донбассе

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МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете.
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Происшествия

В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ

По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.
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Навигационная система Galileo возобновила работу

Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
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Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

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Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

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Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо

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Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.
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Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
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Армия и оружие

Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае

Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

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Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции

Власти России и Белоруссии достигли принципиальных соглашений в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.
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В правительстве рассказали о пилотных зонах 5G в России

Пилотными зонами для тестирования сети 5G в России станут города-миллионники, рассказал журналистам в четверг вице-премьер Максим Акимов.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
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Пентагон предлагает увеличить число баз в Азии

В связи с усилением ракетного потенциала КНР Марк Эспер (вероятно, будущий шеф Пентагона) предлагает рассредоточить американские стратегические силы в Японии и Восточной Азии.
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Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием

Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) проанализировал динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами на тот момент.
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В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
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Уральский исследователь Валентин Дегтярёв обнаружил на Луне череп инопланетянина.
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О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено в 06:27
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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