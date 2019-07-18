Экономика
В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль 12:02
В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:25, Вашингтон
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Иностранных инвесторов больше привлекают правители с хорошим образованием Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) проанализировал динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1973–2008 годах в 100 стран мира с диктаторскими режимами на тот момент.
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