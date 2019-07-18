Экономика
В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль 12:02
В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
Экономика
Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло
Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Обновлено в 12:30
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтов
Ранее «Интер» предложил за Лукаку 63 миллиона фунтов, но «МЮ» рассчитывает получить за бельгийца больше 79 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына
В столичном главке МВД заявили, что полиция вернула таможенникам материалы дела в отношении женщины, которая заказала незарегистрированное лекарство для своего тяжелобольного сына.
Обновлено в 14:03
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
В настоящий момент США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Здоровье
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за лихорадки Эбола в Конго
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызывает обеспокоенность в международном плане.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Создатели шестого фильма о Терминаторе выпустили новый трейлер к фильму «Терминатор: Темные судьбы».
Обновлено в 14:00
Экономика
МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете
С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Экономика
Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год.
Обновлено в 13:29