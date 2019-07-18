Экономика
В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль вчера в 12:02
В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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В Госдуму внесен проект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере
Агентство Москвавчера в 10:00
Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД
Говорит Москвавчера в 10:48
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:55, Вашингтон
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РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
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В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
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«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
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Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
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Россияне никак не желают простить певице того, что она стала причиной расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 05:04
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Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
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ФСИН не считает нарушением игру Кокорина и Мамаева в футбол в колонии
Обновлено вчера в 11:22
Гаджеты
Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов
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Обновлено в 03:48
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Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
Патрушев предложил защитить молодежь от «идейно-ценностной экспансии»
«Региональным органам власти и местного самоуправления следует изыскивать и не жалеть средства для создания интеллектуальных и культурно-досуговых площадок, молодежных спортивных центров», — добавил Патрушев.
Обновлено в 05:00
Общество
В Петербурге за счёт инвесторов построят 22 соцобъекта
Уже в 2019 году в Санкт-Петербурге будет построено 22 объекта социальной инфраструктуры.
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Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе
Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранена жительница Донецка
Обновлено вчера в 11:55
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Более 500 пассажиров рейса в Анталию застряли во Внуково на 12 часов
Пассажиры ночного рейса в Анталию застряли в аэропорту Внуково.
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Наука
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Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
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В Ленобласти спасают людей при помощи высокотехнологичных методов
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Обновлено в 04:10
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Минстрой до конца года проверит все многоквартирные дома с газом
Минстрой намерен до конца года завершить проверку российских многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием, рассказал в пятницу журналистам замглавы ведомства Максим Егоров.
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