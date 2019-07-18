В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.

В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладов

Армия и оружие Турция не захотела покупать российские Су-57 Специалисты обращают внимание на тот факт, что Су-35 по своим качествам практически не уступает российскому Су-57, однако Турция изначально намеревалась приобретать лишь истребители пятого поколения, что и вызвало массу вопросов.

Общество Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика «Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа «Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Экономика Выручка «Северстали» в 1 полугодии снизилась на 5% Во 2 квартале 2019 года выручка группы "Северсталь" выросла на 7,2% к предыдущему кварталу и составила $2,177 млн (1 кв. 2019: $ 2,031 млн), что в основном обусловлено благоприятным уровнем цен на сталь и сырье.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Армия и оружие Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Авто KIA и Hyundai наращивают долю на российском рынке Корейские марки KIA и Hyundai по итогам первого полугодия 2019 года вошли в тройку лидеров на российском авторынке.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.

Наука Физики описали смерть людей от темной материи Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества, сообщает издание Science Alert.

Гаджеты Кнопочный телефон Nokia с ОС Android появился на фото Компания Nokia может выпустить кнопочный телефон с ОС Android. Фото нового гаджета появилось во Всемирной сети.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Экономика В России пальмового масла станет меньше Ранее в Госдуму поступило множество обращений от граждан России, которые требовали принять закон об отмене использования пальмового масла.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Политика Путин и Лукашенко обсудили вопрос интеграции России и Белоруссии Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в рамках VI форума регионов, который проходит в Петербурге, и обсудили вопрос интеграции обеих стран.

Космос Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Экономика Путин поручил предоставить малоимущим жилье Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.