Экономика
В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль вчера в 12:02
В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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В Госдуму внесен проект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере
Агентство Москвавчера в 10:00
Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД
Говорит Москвавчера в 10:48
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в РФ контента.
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Кнопочный телефон Nokia с ОС Android появился на фото
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в рамках VI форума регионов, который проходит в Петербурге, и обсудили вопрос интеграции обеих стран.
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Умерла актриса Валентина Зимняя
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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
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