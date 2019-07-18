Экономика
В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль вчера в 12:02
В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесен проект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере
Агентство Москвавчера в 10:00
Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД
Говорит Москвавчера в 10:48
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Обновлено в 03:54
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
В МЭР предложили защитить россиян от подорожания электроэнергии
Как оценивают в самом ведомстве, для того, чтобы тарифы для россиян и социальных учреждений страны при отмене программы перекрестного субсидирования не выросли, потребуется дополнительно выделить 402 миллиарда бюджетных средств ежегодно.
Обновлено в 03:12
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Хоккей
Панарин ответил на критику после скандального интервью
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался на критику в свою сторону в инстаграме.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
Обновлено в 04:06
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Экономика
Минтруд РФ оставит прежним размер пособия по безработице в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты России не намерено увеличивать размер пособия по безработице в следующем году.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Транспорт
Вход на «Петроградскую» в Петербурге закроют по утрам
Вход на станцию ограничат по утрам и вечерам с понедельника, 22 июля.
Обновлено в 04:21
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Футбол
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы из-за организации клубом договорных матчей в чемпионате Бельгии.
Обновлено в 00:25
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Наука
Wi-Fi негативно влияет на пищевую мотивацию пчел
Отмечается, что в течение двух лет отечественные исследователи изучали, как обычный Wi-Fi-роутер отражается на пищевом поведении пчелы, сохраняет ли он мотивацию на еду, в том числе условный рефлекс на запах в кратковременной и долговременной памяти.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США
Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.
Обновлено в 00:24
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Обновлено в 03:32
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 03:09
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36