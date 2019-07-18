Экономика

В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль вчера в 12:02

В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви

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В Госдуме предложили повысить сумму страховки на часть вкладов до ₽10 млн

РБКвчера в 10:58

В Госдуму внесен проект о получении отдельными категориями вкладчиков выплат в повышенном размере

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В ГД внесли проект о повышении размера страховки по вкладам в ряде случаев

РИА Новостивчера в 10:44

В Думу внесли проект об увеличении страховых выплат по отдельным вкладам до 10 млн рублей

ТАССвчера в 10:27

Проект о повышении до 10 млн рублей страховки по вкладам в ряде случаев внесён в ГД

Говорит Москвавчера в 10:48

Законопроект об увеличении страховки вкладов до 10 млн рублей внесен в ГД

REGNUMвчера в 10:16
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
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В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
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Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
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Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

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В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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