Экономика
В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладовПрофиль 12:02
В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК. Страховое возмещение на такую сумму предлагается ввести при наличии у вкладчика особых обстоятельств.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
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