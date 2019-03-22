В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористовРоссийская газета 14:12

В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации). Ранее Пентагон проинформировал о таком "успехе" президента США Дональда Трампа.

В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов

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