Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения России Ольге Васильевой.

с чего всё началось

Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ.

По словам Чернышова, сдавать Единый государственный экзамен — письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, — нравится далеко не всем. Поэтому он считает оптимальным вариант замены ЕГЭ системой раннего выявления талантов.

В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

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