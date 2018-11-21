Общество

В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна
РИА Новости
вчера в 19:08

По словам Чернышова, сдавать Единый государственный экзамен — письменный тест, придуманный в США для проверки уровня образования детей с отклонениями в развитии, — нравится далеко не всем. Поэтому он считает оптимальным вариант замены ЕГЭ системой раннего выявления талантов.
РИА Новостивчера в 19:08
Борис Чернышов
Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ.
— Борис Чернышов, российский политикТелеканал 360° вчера в 23:58
с чего всё началось

В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии. Эту идею он изложил в письме к министру просвещения России Ольге Васильевой.
РИА Новостивчера в 19:08

Подробнее о событии

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

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Телеканал 360°вчера в 23:58

В ГД хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна

РИА Новостивчера в 19:08
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Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.. Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, член Высшего Совета ЛДПР, состоит в депутатской группе по связям с парламентами США, Китая, Индии, Франции, депутат парламентского собрания союза Белоруссии и России, член рабочей группы по учету эфирного времени ЦИК, член Молодежной МПС СНГ.
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