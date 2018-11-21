Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии.

с чего всё началось

Парламентарий полагает, что анализировать полученную информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз без экзаменов, поможет блокчейн-технология, позволяющая с "математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы".

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