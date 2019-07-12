Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации ПорошенкоРИА Новости 07:35
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
Армия и оружие
Замминистра обороны РФ рассказал о целях строительства храма Победы
Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов в интервью РИА ФАН объяснил, для чего Армии России нужен храм Победы и можно ли будет называть его храмом-музеем.
Обновлено в 07:12
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Футбол
Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".
Обновлено в 08:39
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Недвижимость
Россиян предупредили о резком падении цен на жилье
Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
Обновлено в 01:26
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Авто
Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации
Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Спорт
Загитова и Трусова выступят на Japan Open-2019
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова выступят на турнире Japan Open-2019, который пройдет 5 октября.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight
Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару
Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
В Новгородской области выявлены незаконные вырубки в особо охраняемых зонах с ущербом в 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Кино
Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене
Главные роли исполнили Юлия Пересильд (Анна Каренина), Максим Суханов (Алексей Каренин), Матвей Лыков (Вронский), Ингеборга Дапкунайте и Константин Хабенский, которого отметили как лучшего актёра второго плана за роль машиниста.
Обновлено в 09:04