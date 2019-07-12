Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

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