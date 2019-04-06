Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряковГазета.Ru 12:17

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заключительном коммюнике встречи глав МИД "семерки", передает ТАСС. Как отмечается, действия Москвы усилили политическую напряженность.
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G7 попросила Россию освободить украинских моряков

Взгляд.ру14:23

«Не новость»: эксперт о призыве G7 к России освободить украинских моряков

Газета.Ru14:32

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

ТАСС12:03

G7 призвала Россию освободить украинских моряков

News.ru12:22

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

РИА Новости12:05

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвы13:32

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

RT на русском16:08
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Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Футбол

«Ювентус» выстрадал победу над «Миланом»

Обновлено в 13:57
Футбол

Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»

Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Футбол

Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Происшествия

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Обновлено в 16:58
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Политика

Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину

Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

В Ливии начался военный переворот

Обновлено вчера в 08:09
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Культура

Фил Донахью встретится со старым другом Владимиром Познером на Первом канале

Американский телеведущий Фил Донахью станет гостем программы "Познер" на Первом канале 8 апреля 2019 года.
Обновлено в 13:00
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Энергетика

Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено вчера в 13:24
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В Иране на подводной лодке произошел взрыв

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Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии

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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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