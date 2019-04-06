Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряковГазета.Ru 12:17
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заключительном коммюнике встречи глав МИД "семерки", передает ТАСС. Как отмечается, действия Москвы усилили политическую напряженность.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
«Ювентус» выстрадал победу над «Миланом»
Обновлено в 13:57
Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Футбол
Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»
Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Происшествия
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария
Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Футбол
Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова
Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана
Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Культура
Фил Донахью встретится со старым другом Владимиром Познером на Первом канале
Американский телеведущий Фил Донахью станет гостем программы "Познер" на Первом канале 8 апреля 2019 года.
Обновлено в 13:00
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Энергетика
Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено в 16:17