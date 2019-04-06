Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряковRT на русском 16:08
В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону. Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Футбол
Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария. Об этом 6 апреля сообщил портал Primamedia.
Обновлено в 16:47
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Политика
Иран пригрозил внести армию США в список террористов наравне с ИГ
Правительство Ирана может внести вооруженные силы США в список террористов, где уже находится запрещенная на территории РФ организация «Исламское государство».
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Здоровье
Антон Шипулин проведет «Зарядку со звездой» во Всемирный День здоровья
Планируется, что спортсмен покажет детям, как можно тренироваться в биатлоне без лыж.
Обновлено 04 апреля в 01:10
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34
Политика
Куба назвала новые санкции США имперским высокомерием
В эту пятницу США наложили санкции на суда и компании, занимающиеся поставками нефти между Кубой и Венесуэлой, что является законной деятельностью по коммерческим контрактам, — написал он в своём микроблоге в Twitter.
Обновлено в 16:39
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Иране при взрыве на подлодке погибли три человека
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Экономика
Поданы документы на сооружение третьего блока АЭС «Аккую»
Пакет документов для получения лицензии на сооружение третьего энергоблока был подан в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК).
Обновлено в 12:29
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Кино
Дэйв Батиста снимется в фильме про ограбление и зомби от Зака Снайдера
Американский актер Дэйв Батиста снимется в грядущем зомби-фильме про ограбление «Army of the Dead» («Армия мертвых»), над которым режиссер Зак Снайдер работает для Netflix, сообщает Deadline.
Обновлено в 09:06
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец
Вратарь «Спартака» Александр Селихов сломал палец руки в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13