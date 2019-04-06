Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряковRT на русском 16:08

В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону. Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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G7 попросила Россию освободить украинских моряков

Взгляд.ру14:23

G7 призвала Россию освободить украинских моряков

News.ru12:22

«Не новость»: эксперт о призыве G7 к России освободить украинских моряков

Газета.Ru14:32

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвы13:32

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

RT на русском16:08

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

РИА Новости12:05

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

ТАСС12:03
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Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Футбол

Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария. Об этом 6 апреля сообщил портал Primamedia.
Обновлено в 16:47
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Обновлено в 14:42
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Политика

Иран пригрозил внести армию США в список террористов наравне с ИГ

Правительство Ирана может внести вооруженные силы США в список террористов, где уже находится запрещенная на территории РФ организация «Исламское государство».
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Европе арестованы десятки албанских мафиози

На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Здоровье

Антон Шипулин проведет «Зарядку со звездой» во Всемирный День здоровья

Планируется, что спортсмен покажет детям, как можно тренироваться в биатлоне без лыж.
Обновлено 04 апреля в 01:10
Происшествия

Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Общество

В России ужесточили требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено в 18:34
Политика

Куба назвала новые санкции США имперским высокомерием

В эту пятницу США наложили санкции на суда и компании, занимающиеся поставками нефти между Кубой и Венесуэлой, что является законной деятельностью по коммерческим контрактам, — написал он в своём микроблоге в Twitter.
Обновлено в 16:39
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

Обновлено в 11:13
Происшествия

В Иране при взрыве на подлодке погибли три человека

Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Экономика

Поданы документы на сооружение третьего блока АЭС «Аккую»

Пакет документов для получения лицензии на сооружение третьего энергоблока был подан в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК).
Обновлено в 12:29
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 13:10
Кино

Дэйв Батиста снимется в фильме про ограбление и зомби от Зака Снайдера

Американский актер Дэйв Батиста снимется в грядущем зомби-фильме про ограбление «Army of the Dead» («Армия мертвых»), над которым режиссер Зак Снайдер работает для Netflix, сообщает Deadline.
Обновлено в 09:06
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов в матче с ЦСКА сломал палец

Вратарь «Спартака» Александр Селихов сломал палец руки в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Обновлено в 15:54
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Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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