Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряковRT на русском вчера в 16:08

В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону. Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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G7 попросила Россию освободить украинских моряков

Взгляд.рувчера в 14:23

G7 призвала Россию освободить украинских моряков

News.ruвчера в 12:22

«Не новость»: эксперт о призыве G7 к России освободить украинских моряков

Газета.Ruвчера в 14:32

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвывчера в 13:32

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

RT на русскомвчера в 16:08

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

РИА Новостивчера в 12:05

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

ТАССвчера в 12:03
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Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено вчера в 13:10
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину

Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Ювентус — Милан 2:1

Обновлено вчера в 13:54
Хоккей

«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»

Обновлено вчера в 21:35
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА

Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча красно-белых против ЦСКА (0:2) написал стихотворение.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя

F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Культура

Ушла из жизни известный ростовский музыковед Мария Шорникова

Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Обновлено вчера в 23:15
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Подмосковье горит комплекс «Голицын клуб»

Обновлено в 00:34
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Общество

Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей

Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Футбол

Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым

Обновлено вчера в 20:12
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями

Обновлено вчера в 23:30
Космос

Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани

Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Футбол

За что удалён Коста на 28-й минуте матча с «Барселоной»

Обновлено вчера в 16:08
Гаджеты

Компания Apple решила экономить на камерах для своих iPhone

Журналисты издания PhoneArena заподозрили, что компания Apple экономит на камерах для своих iPhone.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Космос

ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля

Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено 05 апреля в 04:02
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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