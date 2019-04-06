Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряковRT на русском вчера в 16:08
В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону. Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:10
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Ювентус — Милан 2:1
Обновлено вчера в 13:54
Хоккей
«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака» от ЦСКА
Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча красно-белых против ЦСКА (0:2) написал стихотворение.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Культура
Ушла из жизни известный ростовский музыковед Мария Шорникова
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Подмосковье горит комплекс «Голицын клуб»
Обновлено в 00:34
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:12
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями
Обновлено вчера в 23:30
Космос
Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани
Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Футбол
За что удалён Коста на 28-й минуте матча с «Барселоной»
Обновлено вчера в 16:08
Гаджеты
Компания Apple решила экономить на камерах для своих iPhone
Журналисты издания PhoneArena заподозрили, что компания Apple экономит на камерах для своих iPhone.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Космос
ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля
Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.
Обновлено 05 апреля в 04:02