Политика
В G7 призвали Россию освободить украинских моряковRT на русском вчера в 16:08
В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону. Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:38
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Обновлено вчера в 08:56
Единоборства
Дебют Лобова в боях без перчаток: соперники залили ринг кровью
Несколько месяцев назад Лобов заявил, что покидает UFC и подписывает контракт на три поединка в рамках кулачных боев без перчаток.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Певица Слава не могла удержаться от выпивки на юбилее Пригожина
Среди первых Пригожина поздравила давняя подруга – певица Слава. В интервью после праздника она заявила, что праздник удался.
Обновлено в 01:35
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено 05 апреля в 15:19
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено 05 апреля в 11:09
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:10
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Андрей Василевский: «С нетерпением жду плей-офф»
С нетерпением жду плей-офф, который стартует уже на следующей неделе, — написал Василевский в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон матери
Дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера впервые появилась на публике после смерти матери.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете
Обновлено вчера в 09:04
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Авто
В Сан-Франциско представили эксклюзивный McLaren 600LT
Недавно к дилерам марки попал эксклюзивный гиперкар McLaren 600LT окрашенный в цвет Vega Blue.
Обновлено вчера в 13:08
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:37
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день съедать одно куриное яйцо, сообщили специалисты, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Губернатор Херсонской области уходит в отставку
Губернатор Херсонской области Андрей Гордеев решил уйти в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс
Обновлено в 00:59