Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряковRT на русском вчера в 16:08

В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону. Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвывчера в 13:32

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

RT на русскомвчера в 16:08

«Не новость»: эксперт о призыве G7 к России освободить украинских моряков

Газета.Ruвчера в 14:32

G7 попросила Россию освободить украинских моряков

Взгляд.рувчера в 14:23

G7 призвала Россию освободить украинских моряков

News.ruвчера в 12:22

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

РИА Новостивчера в 12:05

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

ТАССвчера в 12:03
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Политика

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