Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряковRT на русском 16:08

В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону. Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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G7 попросила Россию освободить украинских моряков

Взгляд.ру14:23

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

RT на русском16:08

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

РИА Новости12:05

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвы13:32

G7 призвала Россию освободить украинских моряков

News.ru12:22

«Не новость»: эксперт о призыве G7 к России освободить украинских моряков

Газета.Ru14:32

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

ТАСС12:03
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Футбол

«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения

Обновлено в 17:47
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика

Трамп не стал читать доклад Мюллера

В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Культура

Фил Донахью встретится со старым другом Владимиром Познером на Первом канале

Американский телеведущий Фил Донахью станет гостем программы "Познер" на Первом канале 8 апреля 2019 года.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Футбол

Ювентус — Милан 2:1

Обновлено в 13:54
Авто

Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом

Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Жителя Нью-Йорка обвинили в угрозах убийством конгрессмену США

Обвинения в угрозах физическим насилием и убийством в адрес члена палаты представителей США мусульманки Ильхэн Омар предъявлены мужчине из Нью-Йорка.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:14
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено в 17:54
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Наука

Ученые вывели растения, способные выжить на Марсе

Международная группа специалистов совместно с Американским химическим обществом (АХО) в лабораторных условиях создали растения, способные производить металлорганические каркасные структуры.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие

В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков

В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова: «Я боялась остаться одна»

Телеведущая до последнего пыталась сохранить отношения с Кержаковым еще и потому, что боялась не справиться, оставшись вдвоем с сыном.
Обновлено в 16:30
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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