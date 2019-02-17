Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиянИзвестия вчера в 21:50

Лимоны являются престижным продуктом и показателем богатства в России, считает американская журналистка Лиззи Сакс. В своей статье для Forbes Сакс пишет, что в России и странах Юго-Восточной Азии этот цитрус приобретают, «чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление».
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Сколько нужно лимонов, чтобы считаться в России богатым человеком?

BFM.ru14:26

Forbes назвал лимоны показателем богатства россиян

Вести.Ru05:11

Журналистка Forbes назвала лимоны предметом роскоши для россиян

РИА Новостивчера в 20:13

В Forbes назвали признак богатого россиянина

Lenta.ruвчера в 23:58

Forbes назвал лимоны признаком богатого россиянина

Газета.Ruвчера в 22:17

В США лимоны назвали предметом роскоши для россиян

Взгляд.ру03:20

Forbes (США): хотите найти богатого человека в России — ищите там, где лимоны (Forbes)

ИноСМИ15 февраля в 05:45
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Происшествия

Times: состояние Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.
Обновлено в 10:26
Культура

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Происшествия

ИТМО отменил занятия в корпусах вуза, где произошло обрушение

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, на 2 дня отменил занятия не только в пострадавшем здании, но и в остальных корпусах университетского комплекса на улице Ломоносова, сообщает вуз.
Обновлено в 14:30
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Хоккей

Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ

"Питтсбург" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 15:26
Происшествия

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:56
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.
Обновлено в 14:55
Политика

Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине

Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Диетолог оценила список продуктов для избавления от жира на животе

Ранее в январе Мухина рассказала, что для эффективного избавления от жира на животе необходимо отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Белоруссия скорректирует план обороны страны

Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.
Обновлено в 14:37
Политика

Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".
Обновлено в 10:26
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Транспорт

«Мосгортранс» попросил москвичей пораньше выехать на работу

Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Расчеты «Искандер-М» уничтожили командные пункты «противника» на Урале

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили командные пункты условного противника в рамках учений в Свердловской области.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Пожар на площади около 5 га произошел в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.
Обновлено в 14:45
Финансы

Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС

«Танки нанесли удары по двум военным постам ХАМАС после того, как в израильского военного было брошено взрывное устройство», — сообщает пресс-служба военного ведомства, уточняя, что военнослужащий получил ранение.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Спорт

Биатлонист Гараничев объяснил невыход на старт: «Просто опоздал»

Неприятный инцидент произошел с российским биатлонистом Евгением Гараничевым в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Обновлено в 02:14
Политика

Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил отменить поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля.
Обновлено в 10:23
Политика

В СЖР оценили отказ Порошенко общаться с российскими журналистами

В Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что отказ президента Украины Петра Порошенко общаться с представителями российских СМИ демонстрирует тотальное пренебрежение свободой слова.
Обновлено в 15:43
Политика

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Общество

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Обновлено в 08:54
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Политика

Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Мать Децла рассказала о причинах его смерти

В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено вчера в 14:00
Политика

SZ: Меркель будто подменили Путиным

Речь канцлера Германии Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности была такой, будто бундесканцлера подменили, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 10:32
Спорт

Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал лучшим в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Конье.
Обновлено в 08:06
Политика

Премьер Хорватии советует Украине забрать Донбасс по хорватскому сценарию

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, но это должно проходить мирно, с помощью дипломатических средств и политического давления.
Обновлено в 10:20
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