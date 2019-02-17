В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиянИзвестия вчера в 21:50

Лимоны являются престижным продуктом и показателем богатства в России, считает американская журналистка Лиззи Сакс. В своей статье для Forbes Сакс пишет, что в России и странах Юго-Восточной Азии этот цитрус приобретают, «чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление».

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

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