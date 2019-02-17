Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиянИзвестия вчера в 21:50
Лимоны являются престижным продуктом и показателем богатства в России, считает американская журналистка Лиззи Сакс. В своей статье для Forbes Сакс пишет, что в России и странах Юго-Восточной Азии этот цитрус приобретают, «чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление».
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Forbes (США): хотите найти богатого человека в России — ищите там, где лимоны (Forbes)
ИноСМИ15 февраля в 05:45
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
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Крымские татары потребовали убрать из школ учебник по истории Крыма
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