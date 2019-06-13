Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1Известия 04:17
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
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Культура
Работы трех фотографов из России вышли в финал конкурса имени Андрея Стенина
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы
Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Футбол
«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ
В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка
Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа
В Севастополе нашли девушку спасшую ребенка во время ливня, сообщает информационное агентство «Севастополь».
Обновлено вчера в 15:39
Спорт
Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.
Обновлено в 04:24
Космос
Сверхвспышка на Солнце может парализовать мировые электросети
Авторы исследования отметили, что очередной мощнейший взрыв на Солнце – вопрос времени, и он может произойти скорее, чем мы ожидаем.
Обновлено в 03:45
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу
В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции
Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Кино
Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила девятимесячной дочери надувной батут
Свежими фотоснимками новой покупки Кудрявцева поделилась в своем микроблоге. Также в Сети появились фотографии маленькой дочери.
Обновлено в 00:57
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры передано в суд
Уголовное дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года, передано в суд.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Молодой отец Влад Топалов мечтает купить мотоцикл
Музыкант Влад Топалов в Instagram разместил новую видеозапись.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть
На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин поддержал президента Молдавии Додона
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Политика
На Украине запретили популярный сериал «Сваты»
Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Баскетбол
Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»
Обновлено в 03:51
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02