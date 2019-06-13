Общество

В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1Известия 04:17

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
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Синоптики отреагировали на сообщения о похолодании до 1°С

Газета.Ru03:06

«Фобос» опроверг информацию о похолодании до плюс 1 в столичном регионе предстоящей ночью

Агентство Москва03:56

Синоптики опровергли сообщения о похолодании до +1 в Москве

Life.ru03:39

В центре «Фобос» опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

РИА Новости02:31

В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1

Известия04:17

Солнечная и ветреная погода установится в столице России

Российская газета01:55

Резкое похолодание до плюс 1 градуса ожидает Москву в ночь на 14 июня

Вечерняя Москвавчера в 14:46
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Культура

Работы трех фотографов из России вышли в финал конкурса имени Андрея Стенина

Обновлено в 04:28
Происшествия

В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы

Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Футбол

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа

В Севастополе нашли девушку спасшую ребенка во время ливня, сообщает информационное агентство «Севастополь».
Обновлено вчера в 15:39
Спорт

Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.
Обновлено в 04:24
Космос

Сверхвспышка на Солнце может парализовать мировые электросети

Авторы исследования отметили, что очередной мощнейший взрыв на Солнце – вопрос времени, и он может произойти скорее, чем мы ожидаем.
Обновлено в 03:45
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу

В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Кино

Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила девятимесячной дочери надувной батут

Свежими фотоснимками новой покупки Кудрявцева поделилась в своем микроблоге. Также в Сети появились фотографии маленькой дочери.
Обновлено в 00:57
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры передано в суд

Уголовное дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года, передано в суд.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Молодой отец Влад Топалов мечтает купить мотоцикл

Музыкант Влад Топалов в Instagram разместил новую видеозапись.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.
Обновлено в 03:28
Политика

Путин поддержал президента Молдавии Додона

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Политика

На Украине запретили популярный сериал «Сваты»

Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Баскетбол

Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»

Обновлено в 03:51
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
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