Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповникаRT на русском 07:30
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа. Уточняется, что растение внесли в список вредных и инвазивных видов.
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
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Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
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