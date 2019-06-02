В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповникаRT на русском 07:30

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа. Уточняется, что растение внесли в список вредных и инвазивных видов.

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Общество Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82 Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82.

Политика Савченко считает, что Украина проиграла бой за Донбасс В интервью телеканалу NewsOne Савченко назвала "проигранным боем" Украины выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, а также уход гривны с этих территорий.

Спорт Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.

Происшествия Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.

Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Экономика Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.

Здоровье Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.

Происшествия СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Политика В Харькове повалили бюст маршала Жукова В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Происшествия В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.

Экономика Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.

Футбол Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо» Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Единоборства Василий Уткин выступил от имени московского толстячества От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.

Футбол Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Израильские военные показали видео ракетного удара по Сирии Израильская Армия обороны опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой, по информации военных, запечатлен ракетный удар Израиля по Сирии.

Здоровье Заслуженный врач России заявила, что укусы клещей полезны для здоровья Заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны для иммунитета.

Экономика «Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.

Гаджеты Huawei сокращает производство смартфонов Тайваньская компания Foxconn, которая занимается производством техники для крупных брендов, приостановила выпуск смартфонов Huawei.