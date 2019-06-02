Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповникаRT на русском 07:30
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа. Уточняется, что растение внесли в список вредных и инвазивных видов.
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