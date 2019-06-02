Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповникаRT на русском 07:30

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа. Уточняется, что растение внесли в список вредных и инвазивных видов.
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Шиповник официально запретили в Финляндии

Газета.Ru12:09

В Финляндии морщинистый шиповник объявили сорняком и запретили ввоз в страну

Фонтанка.Ру09:13

Биолог объяснил запрет шиповника в Финляндии

Известия09:21

В Финляндии запретили ввоз шиповника и продажу волкособов

РИА Новости11:11

В Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника

ТАСС07:28

Доктор биологических наук объяснил, почему власти Финляндии запретили ввоз шиповника

РЕН ТВ07:40

В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

Говорит Москва04:19
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Общество

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Общество

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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
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В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

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Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
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Авто

Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
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Эксперты: Россия поможет Венесуэле разработать платежную систему

Россия поможет Венесуэле разработать суверенную платежную систему, полагают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.
Обновлено в 15:09
Футбол

«Милан» проводит ревизию состава

"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
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«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались

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Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
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Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

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Глава МИД Британии заявил, что обсудит с Трампом и Помпео «российское вмешательство»

Глава британского МИД Джереми Хант заявил в воскресенье, что обсудит приписываемое России вмешательство в выборы стран по всему миру с президентом США Дональдом Трампом и с госсекретарем Майклом Помпео, которые посетят королевство с официальным визитом на следующей неделе.
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Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

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Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео

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Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

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В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
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Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
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