В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповникаRT на русском 07:30

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа. Уточняется, что растение внесли в список вредных и инвазивных видов.

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

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