Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповникаРИА Новости 04:16
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении. Растение появилось в стране в 1990-х годах и получило повсеместное широкое распространение.
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с чего всё началось
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.РИА Новости04:16
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