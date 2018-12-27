Происшествия

В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Коммерсантъ
вчера в 15:28

Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Коммерсантъвчера в 15:28
с чего всё началось

В Финляндии по запросу США задержали россиянку

Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
ТАССвчера в 15:30

Подробнее о событии

В Финляндии задержали россиянку по запросу властей США

РБКвчера в 17:25

В Финляндии по запросу США задержали россиянку

ТАССвчера в 15:30

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

Коммерсантъвчера в 15:28

В Финляндии задержана гражданка России по запросу США

RT на русскомвчера в 15:19

В аэропорту Хельсинки задержали россиянку

РИА Новостивчера в 15:04

Россиянку Миру Тэраду задержали в Хельсинки по тайному приказу США

Телеканал 360°вчера в 12:01

США продолжают охоту на россиян: в Хельсинки схвачена гражданка России Мира Тэрада

Комсомольская правдавчера в 10:45
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Происшествия

В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек

Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Качество алкоголя в сети «Красное&Белое» определит экспертиза

Росалкогольрегулирование (РАР) изъяло образцы алкоголя на складе торговой сети «Красное&Белое» и в течение месяца проведет экспертизу их качества.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Дикую рысь поймали во дворе жилого дома в Улан-Удэ

Сотрудники Росгвардии поймали дикую рысь во дворе многоквартирного дома в Улан-Удэ. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В музее Осло пропали шесть картин Мунка

В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В центре Москвы ликвидировали пожар в двухэтажном здании

Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе

Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала

«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Первоклассница из Петербурга в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу

Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Адвокаты Джохара Царнаева попросили отменить приговор о смертной казни

Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет

Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

«Крашшеринг» в Славянке: «Делимобиль» лег на крышу

Фото с места аварии выложили в соцсети жители Славянки. Очередной разбитый автомобиль сервиса «Делимобиль» заметили очевидцы в Славянке.
Обновлено вчера в 23:59
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