Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

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Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

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