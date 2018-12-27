Происшествия
Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Коммерсантъвчера в 15:28
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с чего всё началось
Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.ТАССвчера в 15:30
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США продолжают охоту на россиян: в Хельсинки схвачена гражданка России Мира Тэрада
Комсомольская правдавчера в 10:45
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет
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«Крашшеринг» в Славянке: «Делимобиль» лег на крышу
Фото с места аварии выложили в соцсети жители Славянки. Очередной разбитый автомобиль сервиса «Делимобиль» заметили очевидцы в Славянке.
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