Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Россиянка задержана в Финляндии по запросу СШАИзвестия16:00
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Известия16:00
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с чего всё началось
Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.ТАСС15:30
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США продолжают охоту на россиян: в Хельсинки схвачена гражданка России Мира Тэрада
Комсомольская правда10:45
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