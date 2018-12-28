Происшествия

Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Известия
16:00

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Известия16:00
с чего всё началось

В Финляндии по запросу США задержали россиянку

Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
ТАСС15:30

Подробнее о событии

В Финляндии задержали россиянку по запросу властей США

РБК17:25

В Финляндии по запросу США задержали россиянку

ТАСС15:30

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

Коммерсантъ15:28

В Финляндии задержана гражданка России по запросу США

RT на русском15:19

В аэропорту Хельсинки задержали россиянку

РИА Новости15:04

Россиянку Миру Тэраду задержали в Хельсинки по тайному приказу США

Телеканал 360°12:01

США продолжают охоту на россиян: в Хельсинки схвачена гражданка России Мира Тэрада

Комсомольская правда10:45
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Не сообщивший о готовящемся теракте в Казанском соборе оштрафован

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