Гражданку РФ задержали в Финляндии по обращению американских властей. Об этом сообщил в четверг консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

с чего всё началось

Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.

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