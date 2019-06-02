В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповникаРИА Новости 04:16

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении. Растение появилось в стране в 1990-х годах и получило повсеместное широкое распространение.

с чего всё началось

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.

В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника

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