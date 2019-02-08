В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработныхРоссийская газета вчера в 15:09

Выплата безусловного базового дохода безработным улучшает их благополучие, но к поиску работы не стимулирует, сообщили в финском бюро социального обеспечения народонаселения Kela. В эксперименте участвовали 2 тысячи безработных финнов, которых отобрали случайным образом.

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом безработных

Гаджеты Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Спорт Женская сборная Германии по биатлону выиграла эстафету 4х6 км в Канаде Победный результат женской сборной Германии по биатлону составил 1 час 10 минут 16,3 секунды при 12-ти использованных дополнительных патронах и одном штрафном круге.

Армия и оружие Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».

Происшествия Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17 В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.

Политика Путин уволил девять генералов силовых ведомств Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.

Политика Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.

Политика На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.

Авто Renault Duster нового поколения станет пикапом Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.

Происшествия В Британии самолет снесло ветром во время посадки Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра.

Авто Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa, но точную дату презентации в компании пока не называют.

Общество Ритейлеры не ожидают дефицита на ТВ-приставки в первых регионах включения «цифры» Крупнейшие российские продавцы бытовой техники и электроники не ожидают дефицита на цифровые ТВ-приставки в первых семи регионах, где 11 февраля будет отключено аналоговое телевидение, сообщили агентству "Прайм" в компаниях.

Экономика Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3».

Общество В Таиланде открылся первый магазин без персонала Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.

Армия и оружие США ответили на предложение России уничтожить оружие в рамках ДРСМД США заявили, что не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - так Вашингтон ответил на предложение Москвы американским властям не разрывать ДРСМД и уничтожить размещенные на суше пусковые установки Mk-41, используемые для пусков крылатых ракет "Томагавк".

Наука Вечно молодой. Ученые выяснили, какие люди стареют медленно Не все стареют одинаково В 2015 году международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне анализировала данные примерно тысячи жителей небольшого новозеландского города Данидин, родившихся в 1972-1973 годах.

Общество «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.

Авто Lada Granta получила новую модификацию АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.

Происшествия Задержан подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ростове-на-Дону Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе, в результате которой погиб один человек.

Космос Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.

Технологии В Татарстане могут построить первый в России частный космодром В Алькеевском районе Татарстана могут построить первый в России частный космодром, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Гаджеты Инсайдеры узнали о дизайне и разъемах новых iPhone Компания Apple в 2019 году выпустит три новые модели iPhone. У них будут челки и прежние цены, сообщили инсайдеры из Droid Shout.