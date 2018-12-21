Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Интерфакс
04:15

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Интерфакс04:15
с чего всё началось
«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии», — говорится в сообщении
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RT на русском05:00

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Строительство «Северного потока - 2» началось в Финляндии

Газета.Ru07:21

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии

Фонтанка.Ру06:44

Судно Pioneering Spirit начало укладку «Северного потока — 2» в Финляндии

РИА Новости05:03

«Северный поток — 2» начали строить в Финляндии

News.ru05:03

Pioneering Spirit приступил к укладке «Северного потока – 2» в Финляндии

Известия05:01

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04:15

«Северный поток-2» идет на глубину

Евразия Daily21 декабря в 03:57
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика

Песков обвинил участников пресс-конференции с Путиным в клевете

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Политика

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Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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Российские пранкеры разыграли главу новой раскольнической церкви на Украине митрополита Епифания.
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Илон Маск оценил российский ракетный двигатель РД-180

Американский изобретатель Илон Маск назвал "великолепной" конструкцию российского ракетного двигателя РД-180, установленного на американскую ракету Atlas V. По мнению предпринимателя, "стыдно", что компании США "вынуждены" использовать на своей ракете российский двигатель.
Обновлено в 07:34
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
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Армия и оружие

Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
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Политика

Макрон призвал к порядку и согласию во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
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Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
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Глава МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев.
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Путин поздравил императора Японии Акихито с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения императора Японии Акихито, сообщили в пресс-службе Кремля.
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