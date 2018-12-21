Политика
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Интерфакс04:15
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с чего всё началось
«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии», — говорится в сообщении.RT на русском05:00
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