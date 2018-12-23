Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Интерфакс
04:15

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Интерфакс04:15
с чего всё началось
«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии», — говорится в сообщении
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RT на русском05:00

Подробнее о событии

В экономической зоне Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»

РБК09:43

Строительство «Северного потока - 2» началось в Финляндии

Газета.Ru07:21

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии

Фонтанка.Ру06:44

Судно Pioneering Spirit начало укладку «Северного потока — 2» в Финляндии

РИА Новости05:03

Pioneering Spirit приступил к укладке «Северного потока – 2» в Финляндии

Известия05:01

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04:15

«Северный поток-2» идет на глубину

Евразия Daily21 декабря в 03:57
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Политика

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Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
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Политика

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Обновлено вчера в 22:29
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

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Уайтхолл: «Аль-Каида» планирует новые атаки против самолетов

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) возрождается и планирует новые атаки против самолетов и аэропортов.
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Император Японии в последний раз отметит день рождения до отречения

Действующий император Японии Акихито завершает свой путь на земле в данном качестве, так как на следующий год запланирована церемония отречения его от престола, а пока он имеет возможность отметить свой день рождения в существующем статусе.
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