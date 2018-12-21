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Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.

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