Политика
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Интерфакс04:15
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Армия и оружие
Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ
Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:14
Политика
Патрик Шанахан возглавит Пентагон
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан.
Обновлено в 11:56
Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
Обновлено в 11:11
Политика
Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ
«Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму.
Обновлено в 11:53
Политика
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Обновлено в 14:46
Космос
Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли
Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии
Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Политика
Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil
Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Политика
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам
Обновлено в 10:36
Политика
Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону
Обновлено в 05:53
Политика
Глава МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев.
Обновлено в 04:56
Политика
На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В США испытали две «царь-бомбы»
В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
Политика
Путин реорганизовал кремлевское управление
Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
Политика
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане
Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47