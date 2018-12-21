Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Интерфакс
04:15

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Интерфакс04:15

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В экономической зоне Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»

РБК09:43

Строительство «Северного потока - 2» началось в Финляндии

Газета.Ru07:21

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии

Фонтанка.Ру06:44

Судно Pioneering Spirit начало укладку «Северного потока — 2» в Финляндии

РИА Новости05:03

Судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока - 2» в Финляндии

ТАСС04:44

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04:15

«Северный поток-2» идет на глубину

Евразия Daily21 декабря в 03:57
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Армия и оружие

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:14
Политика

Патрик Шанахан возглавит Пентагон

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан.
Обновлено в 11:56
Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
Обновлено в 11:11
Политика

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ

«Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму.
Обновлено в 11:53
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 14:46
Космос

Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли

Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Политика

Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil

Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам

Обновлено в 10:36
Политика

Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Обновлено в 05:53
Политика

Глава МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев.
Обновлено в 04:56
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
Политика

Путин реорганизовал кремлевское управление

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
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