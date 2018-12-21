Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Интерфакс
04:15

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Интерфакс04:15

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В экономической зоне Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»

РБК09:43

Строительство «Северного потока - 2» началось в Финляндии

Газета.Ru07:21

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии

Фонтанка.Ру06:44

Судно Pioneering Spirit начало укладку «Северного потока — 2» в Финляндии

РИА Новости05:03

Судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока - 2» в Финляндии

ТАСС04:44

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04:15

«Северный поток-2» идет на глубину

Евразия Daily21 декабря в 03:57
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Политика

Белый дом: Американцы поддержали решение о выводе войск из Сирии

Решение Трампа о выводе американских войск из Сирии не поддержали заявившие об уходе в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Бретт Макгерк.
Обновлено в 17:42
Политика

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить "четким сигналом" для России.
Обновлено в 10:42
Политика

Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
Обновлено в 09:57
Политика

Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 13:09
Космос

Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли

Предприниматель Илон Маск в воскресенье отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 13:50
Политика

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией

Обновлено в 17:08
Политика

Госдеп США призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil

В Госдепартаменте США призвали Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран в связи с сообщениями о том, что «венесуэльские корабли могли создать трудности» судам американской компании ExxonMobil.
Обновлено в 15:28
Политика

Порошенко утвердил статус ветеранов участникам ОУН-УПА

Обновлено в 07:02
Политика

Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты

Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе

Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, передает в воскресенье агентство DHA.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
Политика

Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Обновлено в 05:53
Политика

Чавушоглу назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал «хладнокровным убийцей» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 08:25
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