Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Политика Политика Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму.

Армия и оружие Армия и оружие WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Политика На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Политика Политика Макрон призвал к порядку и согласию во Франции Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.

Политика Политика Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Политика Политика Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.

Политика Политика Путин поздравил с 85-летием японского императора Акихито Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения японского императора Акихито, которому исполнилось 85 лет.

Политика Политика National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.

Политика Политика УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.

Политика Политика В Сенате США не смогли принять временный бюджет Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95 На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Политика Политика ХАМАС раскритиковал намерение Аббаса распустить парламент Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило, что не согласно с планами палестинского лидера Махмуда Аббаса распустить парламент, и обвинило его в стремлении положить конец "политическому плюрализму".

Политика Политика Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.

Политика Политика Парламент Кубы одобрил проект Конституции Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.