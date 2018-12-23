Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Интерфакс
04:15

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Интерфакс04:15

Подробнее о событии

Судно Pioneering Spirit начало укладку «Северного потока — 2» в Финляндии

РИА Новости05:03

«Северный поток — 2» начали строить в Финляндии

News.ru05:03

Pioneering Spirit приступил к укладке «Северного потока – 2» в Финляндии

Известия05:01

Укладка «Северного потока–2» началась в водах Финляндии

Взгляд.ру04:50

Оператор проекта «Северный поток - 2» сообщил о ходе строительства газопровода

ТАСС04:27

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04:15

«Северный поток-2» идет на глубину

Евразия Daily21 декабря в 03:57
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Политика

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Украиной, по нарушению прав человека в Крыму.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

WP узнала о разговоре Трампа и Эрдогана о выводе войск из Сирии

Телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии привел к "катастрофическим" событиям, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:59
Политика

На Украине предложили отправить в Керченский пролив британский корабль

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Макрон призвал к порядку и согласию во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
Обновлено в 05:49
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Обновлено в 03:24
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин поздравил с 85-летием японского императора Акихито

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения японского императора Акихито, которому исполнилось 85 лет.
Обновлено в 05:39
Политика

National Interest назвал регионы, где может начаться мировая война

Приглашённый профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли назвал регионы мира, в которых может начаться мировая война, в статье в The National Interest.
Обновлено в 01:48
Политика

УПЦ заявила о подготовке провокаций властями Украины

Главам сельских советов Винницкой области в субботу поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов.
Обновлено в 01:21
Политика

В Сенате США не смогли принять временный бюджет

Лидер большинства в сенате США Митч Макконнел после заседания по временному бюджету заявил, что сенаторы вновь соберутся 27 декабря, чтобы решить вопрос частичной приостановки работы правительства.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Минобороны РФ обнародовало видео учений Ту-160 и Ту-95

На видео представлены кадры с учений стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
Обновлено в 03:25
Политика

ХАМАС раскритиковал намерение Аббаса распустить парламент

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило, что не согласно с планами палестинского лидера Махмуда Аббаса распустить парламент, и обвинило его в стремлении положить конец "политическому плюрализму".
Обновлено в 03:25
Политика

Трамп рассказал о своем отношении к экс-главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще несколько лет назад, вопреки возражениям своего окружения, принял решение оставить Джеймса Мэттиса главой американского военного ведомства.
Обновлено в 03:29
Политика

Парламент Кубы одобрил проект Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Путин реорганизовал Управление президента по обеспечению конституционных прав граждан

Президент Владимир Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан.
Обновлено в 05:53
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Pioneering Spirit
Крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов. Принадлежит швейцарской компании Allseas, которая выступала и заказчиком судна.
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