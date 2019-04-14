В Финляндии начались выборы в парламентКомсомольская правда вчера в 05:55

Для выбора финнам представлены порядка 2,5 тыс. кандидатов от 19 различных партий. Участвовать же в голосовании могут все граждане страны старше 18 лет, передает Yle. Сайт kp.ru писал о том, что еще одни выборы в парламент могут состояться в этом году в Сербии.

В Финляндии начались выборы в парламент

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