Политика
В Финляндии начались выборы в парламентКомсомольская правда вчера в 05:55
Для выбора финнам представлены порядка 2,5 тыс. кандидатов от 19 различных партий. Участвовать же в голосовании могут все граждане страны старше 18 лет, передает Yle. Сайт kp.ru писал о том, что еще одни выборы в парламент могут состояться в этом году в Сербии.
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Социологи определили фаворитов на досрочных парламентских выборах в Сербии
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