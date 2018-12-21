Политика
В Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»
В Финляндии начали укладку труб «Северного потока-2»RuNews24.ruвчера в 10:16
Крупнейшее судно для укладки труб Pioneering Spirit приступило к работе в водах, принадлежащих Финляндии. Судно укладывает трубы газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
RuNews24.ruвчера в 10:16
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Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик приступило к укладке «Северного потока — 2» в Финляндии
Фонтанка.Рувчера в 06:44
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