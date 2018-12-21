Крупнейшее судно для укладки труб Pioneering Spirit приступило к работе в водах, принадлежащих Финляндии. Судно укладывает трубы газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.

Армия и оружие Армия и оружие CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Политика Политика На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России» В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».

Политика Политика Володин: парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проекты Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, которые были достигнуты на высшем уровне.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией

Политика Политика Times опубликовала список журналистов Sputnik по примеру «Миротворца» Британская газета Times опубликовала список журналистов эдинбургского бюро Sputnik, а также призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании.

Политика Политика Правительство США объявило о частичной приостановке работы Правительство США объявило о частичной приостановке работы О частичной приостановке работы федерального правительства США было объявлено в полночь субботы.

Космос Космос Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Политика Политика Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина Клевета прозвучала в зале в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика Политика Роскомнадзор рассказал о перспективах отключения России от интернета Перспективы отключения России от глобальной сети пока нет, рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС.

Политика Политика Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ «Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму.

Политика Политика Ряд анаболических стероидов запретили к свободной продаже В России изымается из свободного оборота ряд анаболических стероидов – меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол.

Политика Политика Певцу Виктору Салтыкову отказано во въезде на Украину