Экономика
В Financial Times восхитились российской системой налогообложенияГазета.Ru 16:18
Журналист Financial Times Крис Джайлс назвал российскую систему по сбору информации со всех онлайн-касс в стране "будущим налогового администрирования", сообщает РИА "Новости".
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.РИА Новости10:57
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Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Общество
В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводков
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков.
Обновлено в 22:54
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Обновлено в 14:15
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Политика
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии
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Обновлено в 22:28
Общество
Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии
Более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Участники экспедиции РГО начали изучать остров Итуруп
Участники комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточной бастион – Курильская гряда" приступили к изучению острова Итуруп.
Обновлено в 22:31
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено в 16:36
Кино
Машков назвал условие своего возвращения в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено в 21:57
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Футбол
Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
В России начато серийное производство истребителей Су-57
Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Здоровый образ жизни поможет сэкономить семейный бюджет
Эксперты утверждают, что здоровый образ жизни поможет ощутимо сэкономить ресурсы семейного бюджета.
Обновлено в 13:00
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено в 22:15
Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии
Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
ЛНР обвинила Украину в размещении запрещенного вооружения в Донбассе
"Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено в 18:26
Автоспорт
Даниил Квят: «После трех лет с моих плеч свалился груз»
Россиянин стал в гонке третьим, для него это первый подиум за три года.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
Музыка
Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Удмуртии в августе
Обновлено в 16:14
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18