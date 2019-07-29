с чего всё началось

Журналист Financial Times Крис Джайлс назвал российскую систему по сбору информации со всех онлайн-касс в стране "будущим налогового администрирования", сообщает РИА "Новости".

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Футбол Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Политика Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.

Общество Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии Более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.

Армия и оружие Участники экспедиции РГО начали изучать остров Итуруп Участники комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточной бастион – Курильская гряда" приступили к изучению острова Итуруп.

Кино Машков назвал условие своего возвращения в кино Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.

Происшествия В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.

Армия и оружие В России начато серийное производство истребителей Су-57 Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.

Здоровье Здоровый образ жизни поможет сэкономить семейный бюджет Эксперты утверждают, что здоровый образ жизни поможет ощутимо сэкономить ресурсы семейного бюджета.

Политика Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.

Политика Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.

Транспорт В Тулуне закрыли федеральную трассу В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Здоровье Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.

Армия и оружие ЛНР обвинила Украину в размещении запрещенного вооружения в Донбассе "Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Гаджеты Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.

Армия и оружие ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.

Происшествия Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.