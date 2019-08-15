Происшествия

В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбыRT на русском 17:35

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia. Как отмечает телеканал, пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Филадельфии полицейские пытаются уговорить стрелка сдаться

RT на русском19:58

Шестеро полицейских пострадали в перестрелке в Филадельфии

Интерфакс18:18

Число пострадавших при стрельбе в Филадельфии полицейских возросло до семи

Газета.Ru19:22

Нескольких полицейских ранили в результате перестрелки в Филадельфии

РБК18:30

Полицейские в Филадельфии задержали одного из нападавших на стражей порядка

ФАН17:57

Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полиции

ТАСС20:22

В Филадельфии неизвестный продолжает стрелять в полицейских

РИА Новости19:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Обновлено в 14:04
Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Обновлено в 15:15
Наука

В Новой Зеландии найдены останки пингвина ростом с человека

На острове Южный в Новой Зеландии найдены останки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Космос

Испытания нового марсохода NASA проходят в лавовых полях Исландии

Испытания новейшего марсохода, разработанного сотрудниками американского аэрокосмического агентства NASA, стартовали в лавовых полях на территории Исландии.
Обновлено в 09:30
Политика

Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Общество

В Англии супруги выиграли миллион благодаря голодному коту

Обновлено в 17:33
Политика

Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников

Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено в 19:44
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Гаджеты

В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth

AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.
Обновлено в 04:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Политика

Минприроды: Россия может ввести запрет на экспорт леса в Китай

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может ввести запрет на экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы нелегальной вырубки леса.
Обновлено в 20:08
Футбол

Джорджевич провёл первую тренировку в «Локомотиве»

Обновлено в 15:33
Происшествия

Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске

Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели".
Обновлено в 10:04
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Общество

Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 18:27
Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
Обновлено в 08:59
Космос

Центр подготовки космонавтов представит на МАКС самолет‑лабораторию

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина представит на авиасалоне МАКС учебно-тренировочный самолет L-39, вертолет Eurocopter AS-350B3E и самолет-лабораторию Ил-76МДК, в котором разместится экспозиция, посвященная специальным видам подготовки космонавтов, сообщается на сайте МАКС.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие

Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Здоровье

Завершение реконструкции клиники Мешалкина обойдется в 8 млрд рублей

По данным пресс-службы клиники Мешалкина, российское правительство приняло решение о реконструкции НИИ в 2003 году.
Обновлено в 18:13
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне

В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 04:00
Авто

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом

Компания Volkswagen представила новый кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabriolet.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Главное