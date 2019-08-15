По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia. Как отмечает телеканал, пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы

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