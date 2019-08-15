Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбыRT на русском 17:35
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia. Как отмечает телеканал, пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Обновлено в 15:15
Наука
В Новой Зеландии найдены останки пингвина ростом с человека
На острове Южный в Новой Зеландии найдены останки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Космос
Испытания нового марсохода NASA проходят в лавовых полях Исландии
Испытания новейшего марсохода, разработанного сотрудниками американского аэрокосмического агентства NASA, стартовали в лавовых полях на территории Исландии.
Обновлено в 09:30
Политика
Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть
Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Общество
В Англии супруги выиграли миллион благодаря голодному коту
Обновлено в 17:33
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников
Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено в 19:44
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Гаджеты
В Geekbench замечен процессор AMD Sharkstooth
AMD, похоже, тестирует процессоры Ryzen Threadripper HEDT третьего поколения, основанные на микроархитектуре Zen 2. На это указывает запись, появившаяся в базе данных теста Geekbench.
Обновлено в 04:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Политика
Минприроды: Россия может ввести запрет на экспорт леса в Китай
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может ввести запрет на экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы нелегальной вырубки леса.
Обновлено в 20:08
Футбол
Джорджевич провёл первую тренировку в «Локомотиве»
Обновлено в 15:33
Происшествия
Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске
Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели".
Обновлено в 10:04
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
Обновлено в 08:59
Космос
Центр подготовки космонавтов представит на МАКС самолет‑лабораторию
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина представит на авиасалоне МАКС учебно-тренировочный самолет L-39, вертолет Eurocopter AS-350B3E и самолет-лабораторию Ил-76МДК, в котором разместится экспозиция, посвященная специальным видам подготовки космонавтов, сообщается на сайте МАКС.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Здоровье
Завершение реконструкции клиники Мешалкина обойдется в 8 млрд рублей
По данным пресс-службы клиники Мешалкина, российское правительство приняло решение о реконструкции НИИ в 2003 году.
Обновлено в 18:13
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне
В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 04:00
Авто
Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом
Компания Volkswagen представила новый кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabriolet.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38