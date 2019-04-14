Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook
Коммерсантъвчера в 21:05
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Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:53
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено вчера в 16:57
Гаджеты
Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy M40 к выходу
Обновлено вчера в 15:10
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу
Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено вчера в 01:38
Религия
Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье
Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 16:34
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Важное за сутки
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
В Москве 14 апреля начался снегопад. Снег идет во многих районах столицы, также снегопады ожидаются в Подмосковье.
Обновлено в 01:23
Политика
МИД Японии призвал Китай ужесточить контроль над санкциями против КНДР
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 02:50
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Авто
Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае
Обновлено 12 апреля в 03:36
Авто
В России за неделю цены на свои автомобили изменили 9 брендов
Самыми лояльными за последнюю неделю оказались: немецкий Mercedes-Benz, поднявший цену пикапа X-Class (на 1-3%) и корейская KIA, увеличившая стоимость хэтчбека Picanto и седана K900 (на 2,3-4%).
Обновлено вчера в 04:06
Общество
Депутаты Госдумы от ЕАО опубликовали сведения о доходах
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Политика
Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В аэропорту Кувейта обнаружена отправленная американским военным бомба
По данным источника, посылка отправлена американским военным.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Ксения считает, что поступила совершенно правильно, устроившись много лет назад на работу в «Дом-2».
Обновлено в 00:00
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено вчера в 12:24
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже
Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43