Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook
Коммерсантъвчера в 21:05
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Происшествия
Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Известный российский правозащитник ночью устроил стрельбу в центре Москвы и был задержан.
Обновлено вчера в 08:06
Футбол
Иньеста: «Месси заставляет сложные вещи казаться лёгкими»
Обновлено вчера в 15:30
Спорт
Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ
Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
Обновлено вчера в 06:14
Единоборства
Порье вызвал Нурмагомедова на бой
Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Политика
Порошенко объявил о безвизовом въезде в Таиланд для украинцев
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 14 апреля граждане Украины смогут совершать поездки в Таиланд без оформления виз.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге
Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Хоккей
Защитник «Вашингтона» Орпик установил новый рекорд Кубка Стэнли
Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме — 4:3. Автором победной шайбы стал Брукс Орпик после передачи Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 20:55
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Происшествия
Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара
Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Политика
Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Украинские силовики опубликовали видео удара по позициям ДНР
Вооруженные силы Украины заявили об ударе по позициям ополчения ДНР, в результате которого якобы были убиты два ополченца; в Сети также опубликовано видео нанесения удара по блиндажу ополченцев.
Обновлено в 03:27
Авто
Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
Обновлено в 04:27
Экономика
Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие
Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО
Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Гаджеты
Глава OnePlus: гибкие экраны в смартфонах не дают никаких преимуществ
Обновлено вчера в 04:55
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Техасе во время торнадо погибли двое детей
На город Франклин в Техасе обрушился мощный торнадо. В результате урагана погибли двое детей.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия
Спасатели эвакуировали трех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
Три рыбака-любителя, оказавшиеся на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, спасены, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:14
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Возбуждено дело о мошенничестве в РУСАДА
Столичная полиция сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников российского антидопингового агентства (РУСАДА), совершивших мошенничество при закупках оборудования.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20