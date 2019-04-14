Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоровRT на русском вчера в 21:33

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Соответствующее уведомление направлено в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Акционеры Facebook предложили снять Марка Цукерберга с поста главы правления компании

Эхо Москвы03:00

СМИ: акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга

РИА Новостивчера в 21:32

Акционеры Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

ТАССвчера в 20:13

Акционеры снова заявили о желании сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

Коммерсантъвчера в 21:05

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

Известиявчера в 18:41

Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга

News.ruвчера в 17:34

Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления

РБКвчера в 17:03
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Наука

Археологи в прямом эфире нашли мумию могущественного человека

Обновлено 10 апреля в 21:29
Шоу-бизнес

Квартиру Людмилы Целиковской продают за 34 миллиона рублей

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Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
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Четырехлетнему Максиму из Пскова нужны средства на спасительный препарат

Максим перенес очень сложный курс химиотерапии, три разных курса лечения препаратами.
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Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

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Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Общество

Сколько депутаты Госдумы от Воронежской области заработали в 2018 году

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми

Обновлено в 05:44
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Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Общество

В Москве пошел апрельский снегопад

Обновлено в 01:23
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Во Флориде фермер стал жертвой нападения собственного казуара

Американский фермер стал жертвой смертельного удара собственной птицы, которую содержал на территории своих владений.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Хабаровском крае из-за поджогов травы сгорели порядка 50 дач

Обновлено в 04:28
Общество

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15–21 апреля

Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Баскетбол

Тренер «Сан-Антонио» Попович вышел в лидеры по количеству побед в НБА

Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович возглавил список по количеству побед в НБА за всю историю лиги.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»

Обновлено в 04:59
Культура

Самое дорогое полотно Леонардо да Винчи может оказаться фальшивым

Обновлено в 03:46
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Происшествия

Пятерых рыбаков сняли со льдины хабаровские спасатели

Сотрудники Советско-Гаванского поисково-спасательного отряда и городской службы спасения эвакуировали с отколовшейся от берега льдины пятерых рыбаков-любителей, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Автоспорт

Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел

На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Авто

Отзыв владельца «Лада Веста» (2017): О «Весте» вестимо

Обновлено в 03:23
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Тюмени ликвидированы боевики ИГ

Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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